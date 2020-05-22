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Posted 22 мая 2020, 11:09

Published 22 мая 2020, 11:09

Modified 24 декабря, 18:08

Updated 24 декабря, 18:08

В Нижнем Тагиле пьяный мужчина пытался забрать у пенсионерки пакет с продуктами

22 мая 2020, 11:09
В Нижнем Тагиле мужчина напал на 70-летнюю женщину и попытался забрать у нее пакет с продуктами, сообщает пресс-служба МУ МВД «Нижнетагильское».

Свидетелями нападения стали местные жители. Они и спасли женщину от грабителя. 70-летняя пенсионерка возвращалась с продуктами из магазина. По дороге к дому она присела на лавочку, а пакет поставила рядом. В этот момент к ней подошел нетрезвый мужчина и начал утверждать, что пакет принадлежит ему. Внезапно он попытался его забрать. Пенсионерка испугалась и на помощь звать никого не стала.

На шум среагировал мужчина, прогуливавшийся рядом с собакой. Он схватил злоумышленника, и тот отпустил пакет. Позднее к ним подошел еще один мужчина, гулявший на детской площадке с ребенком, и вызвал полицию.

Правонарушитель был задержан. Им оказался 40-летний безработный житель Дзержинского района. Мужчина рассчитывал, что в пакете кроме продуктов может оказаться кошелек. Он был уверен, что женщина не окажет ему сопротивления.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 Уголовного Кодекса РФ (Грабеж). Ранее к уголовной ответственности он не привлекался. На данный момент мужчина отпущен под подписку о невыезде.

#Происшествия#Нижний Тагил#Полиция#Грабеж
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