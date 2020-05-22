В Нижнем Тагиле пьяный мужчина пытался забрать у пенсионерки пакет с продуктами

Свидетелями нападения стали местные жители. Они и спасли женщину от грабителя. 70-летняя пенсионерка возвращалась с продуктами из магазина. По дороге к дому она присела на лавочку, а пакет поставила рядом. В этот момент к ней подошел нетрезвый мужчина и начал утверждать, что пакет принадлежит ему. Внезапно он попытался его забрать. Пенсионерка испугалась и на помощь звать никого не стала.