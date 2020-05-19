В Нижнем Тагиле прохожие спасли женщину от грабителя

Инцидент произошел во дворе дома по Ленинградскому проспекту, 84. Нападавший мужчина начал рывками отбирать у женщины пакет с продуктами. В это время неподалеку мужчина гулял со своей собакой. Он мгновенно отреагировал на происходящее и задержал нападавшего до приезда полиции.