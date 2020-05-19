В Нижнем Тагиле прохожие спасли женщину от грабителя

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В Нижнем Тагиле мужчина напал на женщину с целью грабежа. Однако завершить преступление ему не удалось, так как его задержали прохожие. Об этом сообщается в группе «Инцидент Нижний Тагил».
Сюжеты: Нижний Тагил
Инцидент произошел во дворе дома по Ленинградскому проспекту, 84. Нападавший мужчина начал рывками отбирать у женщины пакет с продуктами. В это время неподалеку мужчина гулял со своей собакой. Он мгновенно отреагировал на происходящее и задержал нападавшего до приезда полиции.
Заявление есть в отделе полиции 17. Ведётся работа с задержанным, рассказали TagilCity.ru в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».
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