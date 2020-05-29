В Нижнем Тагиле 135 водителей и пассажиров оштрафовали за отсутствие масок

Posted 29 мая 2020, 13:18
Published 29 мая 2020, 13:18
Modified 24 декабря, 18:08
Updated 24 декабря, 18:08
Сотрудники Госавтоинспекции уделят внимание соблюдению противоэпидемиологических мер водителями и пассажирами общественного транспорта. Ежедневно они проводят профилактическую работу, и напоминают водителям и пассажирам о необходимости ношения масок. С 20 апреля к административной ответственности привлекли 135 тагильчан, нарушивших данное требование.
Напомним, что ранее TagilCity.ru рассказывало, как женщина без маски устроила скандал в маршрутном такси № 56 из-за того, что водитель отказался ее везти.