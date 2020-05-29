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Posted 29 мая 2020, 13:18

Published 29 мая 2020, 13:18

Modified 24 декабря, 18:08

Updated 24 декабря, 18:08

В Нижнем Тагиле 135 водителей и пассажиров оштрафовали за отсутствие масок

29 мая 2020, 13:18
В Нижнем Тагиле с 20 апреля сотрудники ГИБДД оштрафовали 135 пассажиров и водителей общественного транспорта за несоблюдение масочного режима, сообщает Отдел пропаганды ГИБДД.

Сотрудники Госавтоинспекции уделят внимание соблюдению противоэпидемиологических мер водителями и пассажирами общественного транспорта. Ежедневно они проводят профилактическую работу, и напоминают водителям и пассажирам о необходимости ношения масок. С 20 апреля к административной ответственности привлекли 135 тагильчан, нарушивших данное требование.

Напомним, что ранее TagilCity.ru рассказывало, как женщина без маски устроила скандал в маршрутном такси № 56 из-за того, что водитель отказался ее везти.

#Общество#Нижний Тагил#ГИБДД#Маска
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