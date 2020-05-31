В Свердловской области подтвердилось 265 новых случаев COVID-19

67 пациентов находятся в тяжёлом состоянии, из них 55 человек – в реанимации, в том числе 29 подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. 249 уральцев находятся в удовлетворительном состоянии. Состояние остальных жителей Свердловской области врачи оценивают как удовлетворительное.