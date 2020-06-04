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Posted 4 июня 2020, 12:52

Published 4 июня 2020, 12:52

Modified 29 ноября, 17:30

Updated 29 ноября, 17:30

В Екатеринбурге работникам Кировского посоветовали не ходить на работе «по-большому»

4 июня 2020, 12:52
В Екатеринбурге в одном из супермаркетов «Кировский» в туалете для персонала появилось объявление, советующее ходить «по большому» дома. Об этом рассказал один из подписчиков группы «Лампа» во «Вконтакте».

В объявлении сказано, чтобы сотрудники ходили "по-большому" дома и выработали режим.

По словам сотрудника магазина, недавно туалет засорился. Однако вместо ремонта техники, руководство запретило сотрудникам справлять нужду «по большому». Сотрудникам приходится терпеть.

Пока что терпим, но скоро пикетировать пойдем к зданию руководства Кировского. Тут рядом кусты есть, наверное, скоро придется туда ходить, сообщил в группе «Лампа» подписчик.

#Свободное время#Новости УрФО#Магазин#Сотрудники#Екатеринбург
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