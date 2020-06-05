В Нижнем Тагиле ожидается жаркая погода в выходные

В субботу, 6 июня, воздух прогреется днём до плюс 24 градусов, ночью будет прохладнее – около 10 градусов выше нуля. Ветер будет преимущественно южного направления со скоростью до семи метров в секунду. Местами в горах ночью возможны нулевые температуры.