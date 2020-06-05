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Posted 5 июня 2020, 09:46

Published 5 июня 2020, 09:46

Modified 29 ноября, 17:30

Updated 29 ноября, 17:30

В Нижнем Тагиле ожидается жаркая погода в выходные

5 июня 2020, 09:46
В ближайшие два дня в Нижнем Тагиле установится жаркая погода, сообщают синоптики.

В субботу, 6 июня, воздух прогреется днём до плюс 24 градусов, ночью будет прохладнее – около 10 градусов выше нуля. Ветер будет преимущественно южного направления со скоростью до семи метров в секунду. Местами в горах ночью возможны нулевые температуры.

7 июня, в воскресенье, ветер сменит направление на юго-западный со скоростью 3-8 метров в секунду, возможны порывы до 13 метров в секунду. Ночью значительно потеплеет – столбик термометра остановится на отметке в +13 градусов. Днём синоптики обещают до плюс 26.

В выходные погода в регионе будет преимущественно без осадков.

#Общество#Нижний Тагил#Погода#Прогноз погоды#Тепло
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