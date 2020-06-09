Схиигумен Сергий из Екатеринбурга назвал введение биометрии «фашистским лагерем»

Отец Сергий (Романов) после проклятия в адрес санврачей по ситуации с коронавирусом, получил запрет от руководства на ведение проповедей. Сторонники монаха пытались выпросить прощения у митрополита Екатеринбургского и Верхотурского для своего наставника, однако последний призвал схиигумена покаяться лично. Записанное обращение правоохранители признали проявлением экстремизма и завели уголовное дело.