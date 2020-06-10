В Нижнем Тагиле здание «Уралтраснбанка» выставлено на торги за 35,4 миллиона рублей

Агентство по страхованию вкладов выставило на торги два объекта, принадлежащих «Уралтрансбанку». Это доля в здании на Октябрьской площади, 5 в Екатеринбурге и трехэтажное здание в Нижнем Тагиле. Информация размещена на портале «Федресурс».

Здание на улице Циолковского, 2 в Нижнем Тагиле площадью около 900 квадратных метров и участок под ним можно приобрести за 35,4 млн рублей. Начальная цена доли в здании, расположенном в Екатеринбурге, составляет 10,4 млн рублей. На участие в торгах можно заявиться с 9 по 15 июля. Если 20 июля не определиться покупатель, то торги проведут повторно 7 сентября. При этом цена снизится на 10%. В 2018 году Центробанк лишил «Уралтрансбанк» лицензии из-за неоднократного нарушения нормативов. После этого банк был признан арбитражным судом обанкротившимся. Во время проверки выявлена недостача имущества почти на два миллиарда рублей.