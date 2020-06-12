Свердловская область находится на первом этапе выхода из самоизоляции

Posted 12 июня 2020, 12:52
Published 12 июня 2020, 12:52
Modified 24 декабря, 18:10
Updated 24 декабря, 18:10
Методика оценки готовности регионов к выходу из самоизоляции включает количество проведенных тестов, свободный коечный фонд, среднее количество людей, зараженных одним больным до его изоляции, а также коэффициент распространения коронавируса.
Согласно карте, по состоянию на 12 июня, Свердловская область находится на первом этапе снятия ограничений. Для каждого этапа Роспотребнадзор разработал рекомендации.
На первом этапе свердловчанам разрешено гулять совместно с членами семьи, заниматься спортом на улице. При этом количество занимающихся должно быть не более двух человек, а также между ними должна соблюдаться дистанция не менее пяти метров.
Кроме того, в регионе разрешена работа магазинов с непродовольственными товарами площадью до 400 квадратных метров при наличии отдельного входа. Также работает ряд предприятий сферы услуг, в их числе — парикмахерские. Введен масочный режим в общественных местах и в транспорте.
По данным карты, в Свердловской области было выявлено 8 826 случаев заражения коронавирусом, выздоровели — 3 912 человек, 48 свердловчан скончались. За прошедшие сутки зафиксировано 320 заболевших, 122 человека выписались из больниц, ни одного летального случая.