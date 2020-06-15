Сайт тагильского детсада участвует во Всероссийском конкурсе

В рамках конкурса с 15 июня по 30 сентября будет проходить голосование за участников на сайте конкурса. В этот же промежуток времени участники представляют информацию о своем сайте, затем пройдет оценка сайтов участниками конкурса. Итоги подведут 1 октября.