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Posted 15 июня 2020, 16:31

Published 15 июня 2020, 16:31

Modified 29 ноября, 17:30

Updated 29 ноября, 17:30

Сайт тагильского детсада участвует во Всероссийском конкурсе

15 июня 2020, 16:31
Сайт МАДОУ «Маячок» принимает участие во Всероссийском конкурсе «Лучший сайт образовательного организации-2020».

В рамках конкурса с 15 июня по 30 сентября будет проходить голосование за участников на сайте конкурса. В этот же промежуток времени участники представляют информацию о своем сайте, затем пройдет оценка сайтов участниками конкурса. Итоги подведут 1 октября.

Ранее детский сад «Маячок» победил в номинации «Лучший инклюзивный детский сад». Там создана ресурсная группа для детей с расстройством аутистического спектра и другими особенностями развития.

#Свободное время#Нижний Тагил
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