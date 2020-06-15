Сайт тагильского детсада участвует во Всероссийском конкурсе

Posted 15 июня 2020, 16:31
Published 15 июня 2020, 16:31
Modified 29 ноября, 17:30
Updated 29 ноября, 17:30
В рамках конкурса с 15 июня по 30 сентября будет проходить голосование за участников на сайте конкурса. В этот же промежуток времени участники представляют информацию о своем сайте, затем пройдет оценка сайтов участниками конкурса. Итоги подведут 1 октября.
Ранее детский сад «Маячок» победил в номинации «Лучший инклюзивный детский сад». Там создана ресурсная группа для детей с расстройством аутистического спектра и другими особенностями развития.