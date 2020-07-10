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Posted 10 июля 2020, 07:09

Published 10 июля 2020, 07:09

Modified 29 ноября, 17:31

Updated 29 ноября, 17:31

Праздничные мероприятия ко Дню металлурга в Нижнем Тагиле пройдут в новом формате

10 июля 2020, 07:09
Пандемия коронавируса вносит свои коррективы в праздничные мероприятия. В связи с запретом массовых мероприятий День металлурга в Нижнем Тагиле пройдет в новом формате, пишет «Афиша МС» со ссылкой на пресс-службу ЕВРАЗа.

При этом без традиционного салюта и концерта российских звезд горожане не останутся.

С 10 июля и в течение следующей недели будут проводиться праздничные мероприятия, посвященные празднику, а также юбилею предприятия. Ему в этом году исполняется 80 лет. Почетные грамоты, знаки ЕВРАЗа и медали «Трудовая доблесть» получат более 200 металлургов.

Сегодня в музейно-выставочном центре ЕВРАЗ НТМК управляющим директором Алексеем Кушнаревым будет открыт имиджевый зал, а также фотовыставка, посвященная истории, событиям и людям ЕВРАЗа. 17 июля в 10.00 на Лисьей горе планируется провести митинг возле Монумента металлургов Нижнего Тагила.

Тагильских металлургов поздравят Леонид Агутин, Анжелика Варум и группа «УмаТурман». Однако пройдет он в виде трансляции «Квартирника у Маргулиса». Посмотреть ее смогут все желающие на канале «Телекон» и на сайте «Квартирника» с 19.00.

18 июля на ЕВРАЗ НТМК пройдет торжественная задувка доменной печи № 6 после технического перевооружения. А в 23.00 на набережной Тагильского пруда прогремит фейерверк.

#Общество#Нижний Тагил#Праздник#День металлурга#Салют
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