Праздничные мероприятия ко Дню металлурга в Нижнем Тагиле пройдут в новом формате

С 10 июля и в течение следующей недели будут проводиться праздничные мероприятия, посвященные празднику, а также юбилею предприятия. Ему в этом году исполняется 80 лет. Почетные грамоты, знаки ЕВРАЗа и медали «Трудовая доблесть» получат более 200 металлургов.