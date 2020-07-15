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Posted 15 июля 2020, 08:13

Published 15 июля 2020, 08:13

Modified 29 ноября, 17:31

Updated 29 ноября, 17:31

Прокуратура начала проверку из-за продажи дома с сотней семей под Нижним Тагилом

15 июля 2020, 08:13
Прокуратура Кушвы организовала проверку по сообщению СМИ о возможных нарушениях жилищных прав семей, проживающих в здании общежития дома № 29 по улице Володарского в поселке Баранчинском под Нижним Тагилом, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По информации ведомства, здание находится в собственности ПАО «Уральский транспортный банк», находящегося в стадии банкротства.

Из информации арбитражного управляющего банком следует, что в данном общежитии проживает свыше ста человек, некоторые из которых в нем зарегистрированы. Однако, как отмечается, договоры найма жилых помещений в данном общежитии гражданами с собственником не заключались, но вопрос выселения граждан из реализуемого имущества банка, а именно, данного здания, не ставился.

Отмечается, что в ходе надзорных мероприятий будет дана правовая оценка основаниям проживания граждан в данном общежитии, а при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Напомним, 13 июля стало известно о продаже данного здания площадью 4 761,6 квадратных метров по цене 51 миллион рублей в рамках процедуры банкротства ПАО «Уральский транспортный банк»

#Общество#Кушва#Нижний Тагил#Жилье#Прокурорская проверка
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