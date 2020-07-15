Во второй половине недели тагильчан ожидает жаркая и безоблачная погода

Posted 15 июля 2020, 06:42
Published 15 июля 2020, 06:42
Modified 24 декабря, 18:08
Updated 24 декабря, 18:08
Сегодня, 15 июля, днем столбики термометра поднимутся до +36 градусов. Вечером жара спадет незначительно — до +29 градусов. Кроме того, днем порывы ветра будут доходить до девяти метров в секунду.
Завтра, 16 июля, температура воздуха составит от +30 до +37 градусов. При этом порывы ветра составят не больше семи метров в секунду.
17 июля температура будет чуть ниже, по сравнению с предыдущим днем, от +29 до +35 градусов. В дневное время порывы ветра будут доходить до 10 метров в секунду.
Кроме того, все три дня, по данным синоптиков, погода будет безоблачной, кроме 17 июля. Днем ожидается облачная погода.