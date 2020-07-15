tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 15 июля 2020, 06:42

Published 15 июля 2020, 06:42

Modified 24 декабря, 18:08

Updated 24 декабря, 18:08

Во второй половине недели тагильчан ожидает жаркая и безоблачная погода

15 июля 2020, 06:42
В Нижнем Тагиле на вторую половину рабочей недели ожидается жаркая и безоблачная погода. Об этом сообщается на сайте Гисметео.

Сегодня, 15 июля, днем столбики термометра поднимутся до +36 градусов. Вечером жара спадет незначительно — до +29 градусов. Кроме того, днем порывы ветра будут доходить до девяти метров в секунду.

Завтра, 16 июля, температура воздуха составит от +30 до +37 градусов. При этом порывы ветра составят не больше семи метров в секунду.

17 июля температура будет чуть ниже, по сравнению с предыдущим днем, от +29 до +35 градусов. В дневное время порывы ветра будут доходить до 10 метров в секунду.

Кроме того, все три дня, по данным синоптиков, погода будет безоблачной, кроме 17 июля. Днем ожидается облачная погода.

#Нижний Тагил#Здоровье#Погода#Жара
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика