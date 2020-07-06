В Свердловской области всю неделю ожидается аномально жаркая погода
В Свердловской области местами с 7 по 11 июля ожидается аномальная жара с превышением среднесуточной температуры на семь градусов и более, сообщает ЕДДС Нижнего Тагила.
Данное метеорологическое явление проявляется перегревом почвы, воздуха, а также засухой, повышением пожароопасности, тепловыми ударами людей и животных.
Кроме того, ФКУ «Уралуправтодор» сообщает, что из-за погодных условий на трассах федерального значения Свердловской области будут введены временные ограничения движения тяжеловесного транспорта. Так, дороги можно будет использовать с 22.00 до 10.00. Это необходимо с целью избежания образования опасной колеи.
Изменения касаются транспорта, чьи осевые нагрузки превышают допустимые значения по Правилам перевозки грузов. На пассажирские и международные перевозки, работу экстренных служб, транспортировку продуктов, животных, лекарств, топлива, почты и грузов для устранения ЧП и ремонтных работ ограничения не распространяются.