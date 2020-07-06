В Свердловской области всю неделю ожидается аномально жаркая погода

Кроме того, ФКУ «Уралуправтодор» сообщает, что из-за погодных условий на трассах федерального значения Свердловской области будут введены временные ограничения движения тяжеловесного транспорта. Так, дороги можно будет использовать с 22.00 до 10.00. Это необходимо с целью избежания образования опасной колеи.