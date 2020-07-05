Наконец лето: в начале предстоящей недели в Нижнем Тагиле установится жаркая погода

По данным Гисметео, в понедельник, 6 июля, будет переменная облачность, ожидается небольшой дождь. Температура воздуха днем поднимется до +25 градусов, ночью будет +16 градусов. Ветер северный до 6 метров в секунду.

7 июля термометр покажет 28 градусов тепла днем, ночью – 17 градусов выше нуля. В этот день также ожидается небольшой дождь и переменная облачность. Ветер северо-западный, до 5 метров в секунду.