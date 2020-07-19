В Свердловской области продлили экстренное предупреждение о граде, ливнях и ветре

Ранее свердловчан предупреждали о непогоде 18 и 19 июля. Сегодня жители региона рассказали, что на трассе между Ирбитом и Туринском их настиг ливень с крупным градом. В регионе в течение двух недель сохраняется аномально жаркая погода. Ранее в связи с этим на выходные в Нижнем Тагиле была объявлена чрезвычайная пожарная опасность.