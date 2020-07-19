В Свердловской области продлили экстренное предупреждение о граде, ливнях и ветре

Posted 19 июля 2020, 12:39
Published 19 июля 2020, 12:39
Modified 24 декабря, 18:02
Updated 24 декабря, 18:02
По прогнозу синоптиков, 20 июля ожидаются сильные ливни, грозы, град и шквалистый ветер с порывами до 27 метров в секунду.
Ранее свердловчан предупреждали о непогоде 18 и 19 июля. Сегодня жители региона рассказали, что на трассе между Ирбитом и Туринском их настиг ливень с крупным градом. В регионе в течение двух недель сохраняется аномально жаркая погода. Ранее в связи с этим на выходные в Нижнем Тагиле была объявлена чрезвычайная пожарная опасность.