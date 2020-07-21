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Posted 21 июля 2020, 07:26

Published 21 июля 2020, 07:26

Modified 29 ноября, 17:31

Updated 29 ноября, 17:31

Куйвашев попросил Путина наградить скончавшегося от COVID-19 хирурга посмертно

21 июля 2020, 07:26
Сюжет
Коронавирус
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев попросил президента РФ Владимира Путина наградить хирурга ОКБ № 1 Екатеринбурга Юрия Мансурова правительственной наградой посмертно. Об этом он заявил во время отчета перед Заксобранием.

Кроме того, губернатор подтвердил, что врач скончался вследствие заболевания коронавирусом.

Напомним хирург высшей категории Юрий Мансуров, работавший в ОКБ № 1, скончался в больнице № 40. По словам знакомых врача, у него был подтвержден коронавирус, а также тромбоэмболия. Он длительное время находился в тяжелом состоянии. Как рассказывала супруга хирурга, вскрытие показало, что у Мансурова «разрушились легкие».

#Общество#Коронавирус#Врачи#Евгений Куйвашев
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