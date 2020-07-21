Куйвашев попросил Путина наградить скончавшегося от COVID-19 хирурга посмертно

Posted 21 июля 2020, 07:26
Published 21 июля 2020, 07:26
Modified 29 ноября, 17:31
Updated 29 ноября, 17:31
Кроме того, губернатор подтвердил, что врач скончался вследствие заболевания коронавирусом.
Напомним хирург высшей категории Юрий Мансуров, работавший в ОКБ № 1, скончался в больнице № 40. По словам знакомых врача, у него был подтвержден коронавирус, а также тромбоэмболия. Он длительное время находился в тяжелом состоянии. Как рассказывала супруга хирурга, вскрытие показало, что у Мансурова «разрушились легкие».