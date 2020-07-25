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Posted 25 июля 2020, 16:04

Published 25 июля 2020, 16:04

Modified 29 ноября, 17:18

Updated 29 ноября, 17:18

В Екатеринбурге загорелся цыганский особняк стоимостью 15 миллионов рублей

25 июля 2020, 16:04
В Екатеринбурге загорелся особняк в Цыганском поселке. Стоимость дома 15 миллионов рублей, пишет Е1.

В Цыганском поселке произошло возгорание в трехэтажном доме, площадь которого составляет 632 квадратных метра. В прошлом июне этот же дом выставляли на продажу за 15 миллионов рублей. Дом дорого обставлен: балюстрады, лепнина с золотым декором, картины и скульптуры. Черный дым от пожара виден из всех районах столицы Урала.

В МЧС пояснили, что загорелась кровля особняка, пострадавших нет, пожар был локализован. В тушении пожара были задействованы девять единиц техники, 25 человек личного состава.

#Происшествия#Новости УрФО#Пожар#Дом#Екатеринбург
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