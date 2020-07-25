В Екатеринбурге загорелся цыганский особняк стоимостью 15 миллионов рублей

Posted 25 июля 2020, 16:04
Published 25 июля 2020, 16:04
Modified 29 ноября, 17:18
Updated 29 ноября, 17:18
В Цыганском поселке произошло возгорание в трехэтажном доме, площадь которого составляет 632 квадратных метра. В прошлом июне этот же дом выставляли на продажу за 15 миллионов рублей. Дом дорого обставлен: балюстрады, лепнина с золотым декором, картины и скульптуры. Черный дым от пожара виден из всех районах столицы Урала.
В МЧС пояснили, что загорелась кровля особняка, пострадавших нет, пожар был локализован. В тушении пожара были задействованы девять единиц техники, 25 человек личного состава.