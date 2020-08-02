Суд вынес приговор вышедшему на пикет в поддержку хабаровчан екатеринбуржцу

Posted 2 августа 2020, 15:28
Published 2 августа 2020, 15:28
Modified 29 ноября, 17:32
Updated 29 ноября, 17:32
Мужчина был признан виновным по статье 19.3 КоАП РФ: «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции».
Гауэрт был приговорен к пяти суткам административного ареста.
Напомним, молодой человек был задержан накануне в сквере у театра драмы. Он вышел на пикет с плакатом «Хабаровск, мы с тобой».
Во время задержания, присутствующие люди попытались отбить Дениса у полицейских и загородить проход к полицейскому автомобилю. Всю ночь задержанный провел в отделении полиции.