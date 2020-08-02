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Posted 2 августа 2020, 15:28

Published 2 августа 2020, 15:28

Modified 29 ноября, 17:32

Updated 29 ноября, 17:32

Суд вынес приговор вышедшему на пикет в поддержку хабаровчан екатеринбуржцу

2 августа 2020, 15:28
В Екатеринбурге Ленинский районный суд вынес приговор Денису Гауэрту, который накануне вышел на пикет в поддержку жителей Хабаровска, пишут «Вечерние ведомости».

Мужчина был признан виновным по статье 19.3 КоАП РФ: «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции».

Гауэрт был приговорен к пяти суткам административного ареста.

Напомним, молодой человек был задержан накануне в сквере у театра драмы. Он вышел на пикет с плакатом «Хабаровск, мы с тобой».

Во время задержания, присутствующие люди попытались отбить Дениса у полицейских и загородить проход к полицейскому автомобилю. Всю ночь задержанный провел в отделении полиции.

#Политика#Новости УрФО#Суд#Приговор#Пикет#Екатеринбург
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