Во дворе в Екатеринбурге поселили Смешариков

Художник Игорь Усачев поселил Смешариков во дворе дома 74 на улице Хохрякова в Екатеринбурге, об этом он рассказал на своей странице в соцсети.

Мультяшные герои появились на будках охраны. В мероприятии принимали участие также сами жители и детвора. Планировал, что из каждого окна окружающих домов будут видны свои смешарики. Колорит важен, и я рад, что нравится,поделился художник. Напомним, двумя днями ранее в Екатеринбурге был демонтирован радужный падающий забор. Арт-объект был установлен в память о протестах у Храма-на-Драме.