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Posted 2 августа 2020, 06:27

Published 2 августа 2020, 06:27

Modified 29 ноября, 17:32

Updated 29 ноября, 17:32

Во дворе в Екатеринбурге поселили Смешариков

2 августа 2020, 06:27
Художник Игорь Усачев поселил Смешариков во дворе дома 74 на улице Хохрякова в Екатеринбурге, об этом он рассказал на своей странице в соцсети.

Мультяшные герои появились на будках охраны. В мероприятии принимали участие также сами жители и детвора.

Планировал, что из каждого окна окружающих домов будут видны свои смешарики. Колорит важен, и я рад, что нравится,поделился художник.

Напомним, двумя днями ранее в Екатеринбурге был демонтирован радужный падающий забор. Арт-объект был установлен в память о протестах у Храма-на-Драме.

#Свободное время#Новости УрФО#Дети#Двор#Художник#Екатеринбург
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