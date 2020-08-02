Во дворе в Екатеринбурге поселили Смешариков

Posted 2 августа 2020, 06:27
Published 2 августа 2020, 06:27
Modified 29 ноября, 17:32
Updated 29 ноября, 17:32
Мультяшные герои появились на будках охраны. В мероприятии принимали участие также сами жители и детвора.
Планировал, что из каждого окна окружающих домов будут видны свои смешарики. Колорит важен, и я рад, что нравится,поделился художник.
Напомним, двумя днями ранее в Екатеринбурге был демонтирован радужный падающий забор. Арт-объект был установлен в память о протестах у Храма-на-Драме.