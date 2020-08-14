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В торговых центрах Нижнего Тагила откроются мобильные прививочные кабинеты

14 августа 2020, 18:02
В торговых центрах в Нижнем Тагиле, Екатеринбурге и Каменске-Уральском появятся мобильные прививочные кабинеты. Об этом рассказала заместитель министра здравоохранения Свердловской области Елена Чадова.

По ее словам, определенным категориям граждан прививки будут ставить бесплатно.

Она отметила, что на данный момент этот вопрос обговаривается с торговыми центрами.

Организуем прививочные кабинеты, где пришедший в торговый центр покупатель мог бы поставить прививку в медицинском кабинете, заявила Чадова.

Бесплатную прививку смогут поставить лица старше 60 лет, беременные женщины, а также люди, которые часто страдают от респираторных заболеваний.

Ранее стало известно, что в Свердловской области планируется привить от гриппа более 70% населения региона.

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