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В Екатеринбурге празднование Дня города завершилось салютом с трех площадок

16 августа 2020, 10:12
В Екатеринбурге накануне вечером в честь празднования Дня города прошел салют сразу с трех площадок, сообщает «Областная газета».

Салют начался в 22.30. Он был запущен со стороны стадиона «Динамо», в парке Уралмаш и Преображенском парке Академического микрорайона. Продлился он около восьми минут.

В общей сложности стоимость салюта составила более пяти миллионов рублей. Самый дорогой из всех фейрверк — в акватории Исеть. Его стоимость составила три миллиона рублей.

Все праздничные мероприятия прошли из-за пандемии коронавируса в формате онлайн. Выступление звезд прошло на крыше городской администрации. Сам концерт показывался в формате онлайн-трансляции.

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