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Екатеринбуржец лишился Audi из-за долга по займу в пять миллионов рублей

17 августа 2020, 12:58
У екатеринбуржца, который задолжал более пяти миллионов рублей арестовали автомобиль Audi Q7, сообщает ГУФСИН по Свердловской области.

Мужчина задолжал сумму по договору найма и знал о возбуждении исполнительного производства, однако всё равно уклонялся от выплаты. Судебные приставы узнали, что он является владельцем иномарки, которую объявили в розыск.

При обнаружении автомобиля, приставы составили акт описи и ареста, и отравили машину на штрафную стоянку. В случае, если должник не вернёт сумму долга, машина будет продана на торгах, а средства от продажи получит взыскатель.

Напомним, в августе в Екатеринбурге у компании, которая занимается пассажирскими перевозками, был арестован автомобиль. Причиной стала неоплата штрафа в размере одного миллиона рублей.

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