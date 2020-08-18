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Прокуратура проверяет аттракционы Екатеринбурга из-за застрявших на аттракционе людей

18 августа 2020, 13:12
В парке ЦПКиО в Екатеринбурге началась проверка после поломки аттракциона «Катапульта», на котором застряли двое человек, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В парке Маяковского в Екатеринбурге началась проверка после поломки аттракциона «Катапульта», сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Происшествие произошло в день города, 15 августа. Люди застряли на высоте 15 метров. Двое пассажиров провели там почти два часа. Своими силами сотрудники парка справиться не смогли, людям помогли приехавшие спасатели.

Полмесяца назад аттракцион «Катапульта» после проверки был признан безопасным и годным для использования.

Старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова сообщила URA.RU, что при проверке будут проверены все документы аттракционов, их паспорта, проведена оценка обеспечения безопасности и установлена причина поломки.

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