Повисли в воздухе: На аттракционе парка в Екатеринбурге застряли люди

Повисли в воздухе: На аттракционе парка в Екатеринбурге застряли люди

Сегодня, 20:11ПроисшествияPhoto: Скришнот с ютуб-канала "Происшествия оперативно"
В парке Маяковского в Екатеринбурге на аттракционе в воздухе повисли два человека, им помогли спуститься прибывшие на место сотрудники МЧС, пишет E1.

Мужчина и женщина повисли в парке Маяковского на высоте около 15 метров около пяти часов вечера.

Photo:ютуб-канал "Происшествия оперативно"

Сразу же вызвали спасателей, ситуация под контролем. Немедленно принесем извинения нашим клиентам и закроем все действующие аттракционы, несмотря на то, что всего две недели назад они прошли все необходимые проверки заявила директор парка Екатерина Кейльман.

Люди провисели на вышедшем из строя аттракционе два часа. Около 19:00 их удалось снять.

Недавно в парке Нижнего Тагила ребенок травмировался, сорвавшись с аттракциона.

Stories:
Екатеринбург
Related news:
происшествиепаркЕкатеринбург
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Главный редактор: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb