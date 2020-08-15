Повисли в воздухе: На аттракционе парка в Екатеринбурге застряли люди

Сразу же вызвали спасателей, ситуация под контролем. Немедленно принесем извинения нашим клиентам и закроем все действующие аттракционы, несмотря на то, что всего две недели назад они прошли все необходимые проверки заявила директор парка Екатерина Кейльман.