Повисли в воздухе: На аттракционе парка в Екатеринбурге застряли люди

Мужчина и женщина повисли в парке Маяковского на высоте около 15 метров около пяти часов вечера.
Сразу же вызвали спасателей, ситуация под контролем. Немедленно принесем извинения нашим клиентам и закроем все действующие аттракционы, несмотря на то, что всего две недели назад они прошли все необходимые проверки заявила директор парка Екатерина Кейльман.
Люди провисели на вышедшем из строя аттракционе два часа. Около 19:00 их удалось снять.
Недавно в парке Нижнего Тагила ребенок травмировался, сорвавшись с аттракциона.