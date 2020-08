Повисли в воздухе: На аттракционе парка в Екатеринбурге застряли люди

В парке Маяковского в Екатеринбурге на аттракционе в воздухе повисли два человека, им помогли спуститься прибывшие на место сотрудники МЧС, пишет E1.

Мужчина и женщина повисли в парке Маяковского на высоте около 15 метров около пяти часов вечера. Photo: ютуб-канал "Происшествия оперативно" Сразу же вызвали спасателей, ситуация под контролем. Немедленно принесем извинения нашим клиентам и закроем все действующие аттракционы, несмотря на то, что всего две недели назад они прошли все необходимые проверки заявила директор парка Екатерина Кейльман. Люди провисели на вышедшем из строя аттракционе два часа. Около 19:00 их удалось снять. Недавно в парке Нижнего Тагила ребенок травмировался, сорвавшись с аттракциона. В Нижнем Тагиле в парке «Народный» ребенок сорвался с аттракциона и получил травмы

