В Тагильской прокуратуре рассказали о ветхом состоянии скейт-парка у Горного колледжа

Как рассказал изданию помощник прокурора Ленинского района Иван Перегуд, проверка продолжается. В ходе нее также будут запрошены документы на сами сооружения, а также на земельные участки. Планируется разобраться, кто является ответственным за площадку.

Он также отметил, что состояние конструкций ветхое и не подлежит восстановлению.

Здесь достаточно ветхое состояние, не подлежит восстановлению, проще демонтировать, чем починить, потому что фанерные листы разваливаются. В ходе проверки выясним, что можно с этим сделать,рассказал Иван Перегуд.