В Тагильской прокуратуре рассказали о ветхом состоянии скейт-парка у Горного колледжа
Сегодня, 15:05ОбществоФото: pixabay.com
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В Нижнем Тагиле прокуратура завершила проверку состояния конструкций скейт-парка, расположенного у Горно-металлургического колледжа, где недавно получил травму подросток. По результатам проверки, скорее всего, конструкции снесут, сообщают ИА «Все Новости».
Сюжеты: Нижний Тагил
Как рассказал изданию помощник прокурора Ленинского района Иван Перегуд, проверка продолжается. В ходе нее также будут запрошены документы на сами сооружения, а также на земельные участки. Планируется разобраться, кто является ответственным за площадку.
Он также отметил, что состояние конструкций ветхое и не подлежит восстановлению.
Здесь достаточно ветхое состояние, не подлежит восстановлению, проще демонтировать, чем починить, потому что фанерные листы разваливаются. В ходе проверки выясним, что можно с этим сделать,рассказал Иван Перегуд.
Напомним, в минувшие выходные в скейт-парке получил травму подросток. Он провалился на одной из платформ, где не было куска фанеры и повредил ногу. Мальчику потребовалась медицинская помощь.
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