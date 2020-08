В Нижнем Тагиле спасли сороку, залетевшую в детский аттракцион в парке Народный, рассказал TagilCity.ru руководитель МБУ «Центр защиты населения» Сергей Коперкин.

Птицу заметила женщина, проходившая мимо аттракциона. Она решила, что сорока может навредить детям, которые будут там играть. Она позвонила в Центр защиты населения. Спасатели смогли поймать птицу с помощью страховочного полотна, а затем выпустили ее на свободу. Photo: МБУ «Центр защиты населения» Ранее в Екатеринбург доставили редкую птицу змееяд, которой нет ни в одном российском зоопарке. Ее нашли в окрестностях Уфы. У птицы было сломано крыло, поэтому она не могла летать и охотиться.

