Владелец сети-банкрота «Семь пятниц» обвиняется в фиктивной продаже машин

Владимир Чамовских — один из основателей группы компаний «Семь пятниц». Она занималась торговлей алкоголем и продуктами питания с 1996 года. В Свердловской области было более двухсот магазинов, многие из них работали по франшизе. Фактически, управляющими были юридические лица ООО «Владимир и компания» и ООО «Алмаз», которые принадлежали супруге Дмитрия Светлане Чамовских.