Администрация президента вмешалась в конфликт вокруг Среднеуральского монастыря

По информации издания, в город прибыл один из заместителей начальника управления по внутренней политике Андрей Ярин. Наибольшие опасения столицы, связаны с тем, что в монастыре находятся дети. Однако информацию о визите отказались комментировать в правительстве Свердловской области, в епархии пояснили, что не знают о нем.