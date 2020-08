Схиигумен Сергий призвал своих сторонников приезжать напрямую в Среднеуральский монастырь, а не собираться у епархии. Об этом сообщил его сторонник Всеволод Могучев на своем YouTube-канале.

23 августа Всеволод Могучев озвучил послание отца Сергия. Сергий не видит смысла в том, чтобы его сторонники собирались у епархии на улице Репина в Екатеринбурге. Вместо этого он предлагает им направляться прямо к нему в Среднеуральский женский монастырь. Недавно сторонники скандального отца Сергия вышли на протест у здания Екатеринбургской епархии. Протестующие не соглашались с решением епархии о переводе монахинь из Среднеуральского женского монастыря. Сторонники опального Сергия вышли на митинг к зданию Екатеринбургской епархии

