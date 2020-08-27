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Патроны в воде и эвакуация. Итоги дня в Нижнем Тагиле

27 августа 2020, 20:32
Рассказываем о главных событиях Нижнего Тагила за 27 августа.

Прокуратура выявила нарушения природоохранного законодательства на территории Верхнего Прудка. Возле него расположена база отдыха НТМК, где находится стрельбище. При проверке обнаружилось, что в воду попадают использованные мишени, патроны и контейнеры от них. Также надзорное ведомство нашло нарушения в заполнении документации по обращению с отходами. В адрес операционного директора АО ЕВРАЗ-НТМК вынесено представление об устранении нарушений. В отношении юрлица и ответственных должностных лиц составлены административные протоколы.

В прокуратуре рассказали какое наказание ждет НТМК за загрязнение Верхнего Прудка
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Правительство региона выделило дополнительные средства на ремонт дорог в Нижнем Тагиле. Работы пройдут в рамках нацпроекта БКАД.

На дороги Нижнего Тагила и Екатеринбурга выделили еще два миллиарда рублей
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В 2022 году в Нижнем Тагиле появится мусороперерабатывающий комплекс. Вчера прошло заседание рабочей группы по реализации реформы обращения с ТКО. АО «Облкоммунэнерго» опубликовало техническое резюме комплекса. Тагильчане могут изучить его и внести свои предложения и замечания. После этого будет опубликовано техзадание, к которому также можно будет дать свои комментарии.

Тагильчане могут внести свои предложения в проект мусоросортировочного комплекса
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Сегодня в шахте «Южная-2», принадлежащей тагильскому ВГОКу, произошло задымление, из-за аномальной температуры оттуда эвакуировали 175 шахтеров. Задымление оперативно устранили, однако инцидент привлек внимание прокуратуры — организована проверка соблюдения требований об охране труда и трудовых прав рабочих.

Прокуратура начала проверку после задымления на шахте тагильского ВГОКа
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В Нижнем Тагиле немало трудовых династий. TagilCity.ru рассказало о четырех семьях, в которых любовь к профессии предавалась из поколения в поколение. Героями стали педагоги, врачи, железнодорожники и музыканты.

«Гордость берет за свой город». Истории трудовых династий Нижнего Тагила
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Для детей-сирот в Нижнем Тагиле приобретут 12 квартир. На данный момент объявлен конкурс по выбору исполнителя контракта. Общая стоимость всех квартир составляет 14,8 миллиона рублей. Жилье должно соответствовать определённым требованиям. Потенциальные исполнители могут подать заявки до 9 сентября.

В Нижнем Тагиле сиротам купят 12 квартир на 14,8 миллиона рублей
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