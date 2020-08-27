Патроны в воде и эвакуация. Итоги дня в Нижнем Тагиле

В 2022 году в Нижнем Тагиле появится мусороперерабатывающий комплекс. Вчера прошло заседание рабочей группы по реализации реформы обращения с ТКО. АО «Облкоммунэнерго» опубликовало техническое резюме комплекса. Тагильчане могут изучить его и внести свои предложения и замечания. После этого будет опубликовано техзадание, к которому также можно будет дать свои комментарии.