TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Прикрылся медицинской маской: в уральском городе мужчина пришел в магазин голышом

30 августа 2020, 14:17
В магазин «Красное и белое» в Невьянске пришел голый пожилой мужчина. Из одежды на нем была надета только защитная маска, скрывавшая зону гениталий, сообщается в группе «Инцидент Невьянск» во «Вконтакте».

Магазин располагается по улице Карла Маркса в Невьянске. Происшествие случилось 28 августа, посетителям магазина удалось запечатлеть пожилого мужчину на фото.

Фото: группа "Инцидент Невьянск" во "Вконтакте"

На День физкультурника разделся депутат Госдумы от Нижнего Тагила Алексей Балыбердин. Он опубликовал видео на своей странице во "Вконтакте", где показал на собственном примере, как надо проводить этот день. Его поддержал экс-глава Екатеринбурга Евгений Ройзман. Он на своей странице в соцсети рассказал, как проходит его подготовка к триатлону.

Материалы по теме
Депутат Госдумы от Нижнего Тагила разделся в честь Дня физкультурникаЕще один свердловский политик разделся в День физкультурника
#Магазин#Мужчина#Невьянск#Голый#Происшествия
Подпишитесь
В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
Вчера, 12:07
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
21 сентября, 15:28
Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев
Вчера, 17:18
Жители Нижнего Тагила начали получать повестки на частичную мобилизацию
Вчера, 12:31
ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег
Вчера, 11:06
Жители Нижнего Тагила смогут получать справки и выписки из больниц удаленно
Вчера, 18:14