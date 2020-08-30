Прикрылся медицинской маской: в уральском городе мужчина пришел в магазин голышом

На День физкультурника разделся депутат Госдумы от Нижнего Тагила Алексей Балыбердин. Он опубликовал видео на своей странице во "Вконтакте", где показал на собственном примере, как надо проводить этот день. Его поддержал экс-глава Екатеринбурга Евгений Ройзман. Он на своей странице в соцсети рассказал, как проходит его подготовка к триатлону.