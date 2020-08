Депутат Госдумы от Нижнего Тагила Алексей Балыбердин поздравил жителей города с днем физкультурника на своей странице во "Вконтакте"

В видео Алексей Балыбердин на своём примере показал, как надо проводить этот день. Photo: Страница Алексея Балыбердина во «Вконтакте» Лучшее поздравление надо делать на личном примере,говорит Алексей. После этого он выполнил на турнике подход на 10 подтягиваний. Закаляйтесь, занимайтесь спортом и не болейте. С праздником!поздравляет всех депутат.

