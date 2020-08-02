«С праздником, мужики». Мэр Нижнего Тагила поздравил десантников
Сегодня, 11:10Свободное времяФото: страница Владислава Пинаева в Instagram
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Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев поздравил десантников с праздником. Обращение он опубликовал на своей странице в соцсети.
Сюжеты: Нижний Тагил
Сегодня отмечается День Воздушно-десантных войск. Градоначальник пожелал защитникам Родины здоровья, благополучия и мирного неба.
Десант по праву называют элитой Вооруженных сил страны, гордостью нашей армии. Эти парни всегда там, где особенно опасно и трудно… Пусть будет вам подвластна любая высота, а все преграды — преодолимы!написал мэр.
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