На УВЗ предложили назвать новый танк «Владимиром Мономахом» или «Ильей Муромцем»

По словам гендиректора концерна УВЗ Александра Потапова, «Уралвагонзавод» создаст новую боевую машину поддержки танков (БМПТ) на базе унифицированной гусеничной платформы «Армата».
На её платформу может быть установлен боевой модуль с калибром 57 миллиметров.
Также Потапов уточнил, что название новой версии БМПТ будет русифицировано. Есть предложения назвать его «Владимиром Мономахом» или «Ильей Муромцем».
Напомним, что в рамках форума «Армия-2020» был подписан контракт о поставке «Арматы» за рубеж.