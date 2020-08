Тагильский танк «Армата» разрешили поставлять за рубеж

Концерн «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле получил документы, позволяющие поставлять танк «Армата» за границу, сообщают «Новые известия».

Форум «Армия-2020» проходит в Екатеринбурге с 23 по 29 августа, именно там и было получено разрешение. Представители Ростеха заявили, что «Армата» существенно превосходит все существующие. По словам представителей, страны, которые получат на вооружение «Армату» значительно увеличат боевой потенциал. «Армата» является единственным в мире танком с полностью необитаемой башней, экипаж находится в бронированной капсуле, отделённой от боекомплекта. Техника, созданная на базе «Арматы» сейчас проходит боевые испытания. Это танк Т-14, боевая машина пехоты Т-15 и бронированная ремонтно-эвакуационная машина Т-16. Напомним, что ранее танк «Армата» прошел испытания в беспилотном режиме. Тагильский танк «Армата» прошел испытания в беспилотном режиме

