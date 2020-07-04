Тагильский танк «Армата» прошел испытания в беспилотном режиме

В 2016 году стало известно о том, что роботизированный вариант танка планируется создать в 2018 году. Тогда отмечалось, что боевые машины будут иметь открытую цифровую архитектуру, что позволит задать основу для роботизации.

В 2018 году на форуме «Армия-2018» между «Уралвагонзаводом» и Минобороны России был заключен контракт на поставку 132 боевых машин Т-14 и Т-15. Планируется, что контракт будет выполнен до конца 2021 года.