Тагильский танк «Армата» прошел испытания в беспилотном режиме
Танк на тяжелой гусеничной платформе «Армата», который производится в Нижнем Тагиле «Уралвагонзаводом», успешно прошел испытания в беспилотном режиме, пишут «РИА-Новости» со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
В 2016 году стало известно о том, что роботизированный вариант танка планируется создать в 2018 году. Тогда отмечалось, что боевые машины будут иметь открытую цифровую архитектуру, что позволит задать основу для роботизации.
В 2018 году на форуме «Армия-2018» между «Уралвагонзаводом» и Минобороны России был заключен контракт на поставку 132 боевых машин Т-14 и Т-15. Планируется, что контракт будет выполнен до конца 2021 года.
Т-14 является единственным в мире танком, у которого башня необитаема. Эпипаж находится в специальной бронированной капсуле и она отделена от боекомплекта. Это позволяет танкистам оставаться вживых даже если в башню будет совершено прямое попадание и боекомплект воспламенится. Теперь создана модель, для которой не требуется присутствие экипажа.