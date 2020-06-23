В Нижнем Тагиле в бассейне УВЗ проводится замены системы очистки воды

Уже в новом сезоне единственный бассейн, имеющий 50-метровую дорожку, будет готов принять спортсменов и любителей.

В частности, в системе фильтрации производится замена механических фильтров, так как старые были установлены в 1982 году, когда объект только запускали. Они свой ресурс уже отработали. Кроме того, устанавливается новая трубная разводка. На данный момент демонтировано и будет вновь проведено около 500 метров проводящих, отводящих и дренажных труб.

По словам главного механика Уралвагонзавода Павла Авдеева, работа по установке фильтров является технически непростой.

Нужно было продумать, как опустить бочки в подвал, пришлось разобрать кирпичную стену, установить пандусы и порталы, причем все дорабатывалось на месте. Это был уникальный и интересный опыт, мы рады, что смогли выполнить эту работу без привлечения сторонних организаций, отмечает он.

Все монтажные работы планируется завершить к августу 2020 года. После этого в фильтры будет засыпан уголь, проведена опрессовка, проверено оборудование на наличие утечек, а также запущена система очистки артезианской воды, которой заполнится большая чаша бассейна.

Кроме того, система включает в себя не только механические фильтры. Дезинфекция воды осуществляется при помощи специальных химических препаратов и очищают бактерицидными лампами. Кроме того, весной этого года в бассейне был установлен подводный пылесос, очищающий дно и стены.