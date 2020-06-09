«Уралхимпласт» требует от УВЗ 9,6 миллиона за загрязняющие вещества в сточных водах

На основании договора «Уралхимпласт» оказывает «Уралвагонзаводу» услуги по водоотведению в части очистки сточных вод. В период с октября по декабрь 2019 года УХП производило отбор проб сточных вод, сообщают в пресс-службе предприятия. В результате лабораторного анализа Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и Невьянском районе было установлено превышение норм предельно-допустимых концентраций по содержанию вредных веществ. По итогу проверки были составлены акты.

Согласно требованиям закона «О водоснабжении и водоотведении» лицо, осуществляющее прием и очистку сточных вод, обязано проводить контроль за соблюдением абонентами требования к составу и свойствам сбрасываемых сточных вод. Организация водопроводно-канализационного хозяйства вправе взимать с абонентов плату за отведение сточных вод с высоким содержанием вредных веществ и оказывающих негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения, сообщили в пресс-службе ПАО «УХП».

В пресс-службе также рассказали, что «Уралхимпласт» произвел расчет размера платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения, но позиции сторон по вопросу оплаты оказались различны. В результате чего, УХП обратился в суд.

ПАО «УХП» готово рассмотреть любые предложения АО «НПК «Уралвагонзавод» по заключению мирового соглашения, сказали в пресс-службе предприятия.