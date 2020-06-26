Для предотвращения угрозы возгорания на УВЗ потребуется 17 миллионов рублей

Работы планируются с целью предотвращения возможной аварии и других чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, а так же в случаях оказания срочной медицинской помощи.

В план выполнения задания входит: монтаж системы автоматического пожаротушения, строительно-монтажные работы противопожарного водопровода, реконструкция с размещением в южных пролетах линии нанесения лакокрасочных покрытий, контроль и сигнализация содержания кислорода в воздухе рабочей зоны цеха на участке сварки. Выполнить установку автоматической пожарной сигнализации надо в цехах № 113, 125, 170, 190, 310, 446, 780, 900. И установить автоматический контроль-газоанализ воздуха в цехах № 113, 765.

Результаты конкурса будут объявлены 30 июня 2020 года.