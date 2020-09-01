В Нижнем Тагиле 130 детей не пошли в школы после отдыха в летнем лагере

На карантине оказались 130 детей, которые были в составе третьей и четвертой смены. Все они не будут посещать школу в течение двух недель. Родители детей рассказали, что им сообщили о карантине 30 августа. В лагере пояснили, что третья смена завершилась 21 августа, а 24 августа одна из работниц лагеря обратилась к врачу. О диагнозе стало известно только утром 29 августа.