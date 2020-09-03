Форум 100+ TechnoBuild в Екатеринбурге пройдет без иностранных гостей

Накануне прошло заседание оргкомитета, которое провел губернатор Евгений Куйвашев.
По словам сенатора, зампреда оргкомитета Аркадийя Чернецкого, иностранные спикеры не могут или не готовы прилететь на мероприятие. Это привело к переводу части секций программы в онлайн.
В результате заседания окончательно решено, что VII международный форум и выставка 100+ TechnoBuild пройдет 20–22 октября 2020 года в режиме офлайн и онлайн.
По словам Куйвашева, это знаковое мероприятие для строительной отрасли. На нем демонстрируются лучшие практики и новейшие технологии индустрии.
Из-за отсутствия иностранцев, форум пройдет в одном павильоне в конгресс-центре.
В деловой программе предусмотрено 87 секций, выступят 320 спикеров,
Предполагается, что уже в 2021 году форум 100+ сможет вернуться к привычному режиму работы.
Напомним, что в августе в Екатеринбурге прошел форум «Армия-2020».