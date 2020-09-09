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Posted 9 сентября 2020, 05:50

Published 9 сентября 2020, 05:50

Modified 24 декабря 2024, 18:11

Updated 24 декабря 2024, 18:11

Схимонах Сергий требует низвергнуть патриарха Кирилла за ересь и разврат

9 сентября 2020, 05:50
Опальный отец Сергий заявил, что патриарх Кирилл не может его судить. Кроме того, он потребовал его низвергнуть за «ересь и разврат» вместе с митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским Кириллом. Об этом написал в открытом письме в адрес представителей церкви.

В нем Сергий сообщает, что в судопроизводстве допущены канонические ошибки, судить его могут только епископы, в адрес которых не было предъявлено никаких обвинений.

Для продолжения суда Сергий требует заслушать еще нескольких свидетелей, а также исправить ошибки в судопроизводстве.

Напомним, что 7 сентября от церкви отлучили клириков Сергия. Заседание суда об отлучении от церкви самого Романова назначено на сегодня.

#Евгения Сафина#Общество#Суд#Екатеринбург#Схиигумен Сергий
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