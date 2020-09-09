Схимонах Сергий требует низвергнуть патриарха Кирилла за ересь и разврат

Posted 9 сентября 2020, 05:50
Published 9 сентября 2020, 05:50
Modified 24 декабря 2024, 18:11
Updated 24 декабря 2024, 18:11
В нем Сергий сообщает, что в судопроизводстве допущены канонические ошибки, судить его могут только епископы, в адрес которых не было предъявлено никаких обвинений.
Для продолжения суда Сергий требует заслушать еще нескольких свидетелей, а также исправить ошибки в судопроизводстве.
Напомним, что 7 сентября от церкви отлучили клириков Сергия. Заседание суда об отлучении от церкви самого Романова назначено на сегодня.