Клирики схимонаха Сергия лишились сана по решению епархиального суда

Суд Екатеринбургской епархии лишил сана клириков, которые служат вместе со схимонахом Сергием в Среднеуральском женском монастыре, сообщает ТАСС.

О этом рассказал настоятель кафедрального Свято-Троицкого собора — председатель церковного (епархиального) суда Екатеринбургской епархии протоиерей Николай Малета. По словам Малеты, это решение принято согласно канонам. По словам руководителя епархиального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ протоиерея Максим Миняйло, у восьми отлученных клириков есть несколько дней для того, чтобы обжаловать решение суда. Суд также постановил провести следующее заседание по делу схимонаха, где будет рассматриваться вопрос отлучения его от церкви на 9 сентября 2020 года. Напомним, что отец Сергий опубликовал публичное письмо, в котором обвинил в «разврате» депутата Госдумы Наталью Поклонскую. Экс-схиигумен Сергий обвинил в «разврате» депутата Госдумы Наталью Поклонскую

