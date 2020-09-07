Клирики схимонаха Сергия лишились сана по решению епархиального суда

О этом рассказал настоятель кафедрального Свято-Троицкого собора — председатель церковного (епархиального) суда Екатеринбургской епархии протоиерей Николай Малета.
По словам Малеты, это решение принято согласно канонам.
По словам руководителя епархиального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ протоиерея Максим Миняйло, у восьми отлученных клириков есть несколько дней для того, чтобы обжаловать решение суда.
Суд также постановил провести следующее заседание по делу схимонаха, где будет рассматриваться вопрос отлучения его от церкви на 9 сентября 2020 года.
Напомним, что отец Сергий опубликовал публичное письмо, в котором обвинил в «разврате» депутата Госдумы Наталью Поклонскую.