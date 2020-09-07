Экс-схиигумен Сергий обвинил в «разврате» депутата Госдумы Наталью Поклонскую

Сергий пишет, что после прелюбодеяния Натальи Поклонской с Владимиром Соловьевым и регистрации в органах ЗАГС, она получила разрешение на беззаконие — произнесение чина Венчания над прелюбодеями. Разврат Поклонской был транслирован на телеканале «Спас» в пример православным христианам.