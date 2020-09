Экс-схиигумен Сергий обвинил в «разврате» депутата Госдумы Наталью Поклонскую

Бывший схиигумен Сергий обвинил в «разврате» депутата Госдумы Наталью Поклонскую, духовником которой его раньше называли, сообщает его соратник Всеволод Могучев в опубликованном письме.

В этом письме Сергий отвечает на обвинения со стороны Екатеринбургской епархии РПЦ. Значительный текст документа посвящен осуждению повторных браков и венчаний. Именно тут и заходит речь о Наталье Поклонской. Схиигумен Сергий долгое время считался её духовником. Впоследствии она объявила, что не является его духовным чадом. Сергий пишет, что после прелюбодеяния Натальи Поклонской с Владимиром Соловьевым и регистрации в органах ЗАГС, она получила разрешение на беззаконие — произнесение чина Венчания над прелюбодеями. Разврат Поклонской был транслирован на телеканале «Спас» в пример православным христианам. Напомним, что сегодня назначено заседание епархиального суда, на который Сергий отказался прийти из-за недомогания. Ему грозит отлучение от церкви. Скандальный схимонах Сергий не захотел явиться на Церковный суд из-за недомогания

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter