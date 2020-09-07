Экс-схиигумен Сергий обвинил в «разврате» депутата Госдумы Наталью Поклонскую

Экс-схиигумен Сергий обвинил в «разврате» депутата Госдумы Наталью Поклонскую

Сегодня, 15:32ОбществоPhoto: pixabay.com
Бывший схиигумен Сергий обвинил в «разврате» депутата Госдумы Наталью Поклонскую, духовником которой его раньше называли, сообщает его соратник Всеволод Могучев в опубликованном письме.

В этом письме Сергий отвечает на обвинения со стороны Екатеринбургской епархии РПЦ. Значительный текст документа посвящен осуждению повторных браков и венчаний.

Именно тут и заходит речь о Наталье Поклонской.

Схиигумен Сергий долгое время считался её духовником. Впоследствии она объявила, что не является его духовным чадом.

Сергий пишет, что после прелюбодеяния Натальи Поклонской с Владимиром Соловьевым и регистрации в органах ЗАГС, она получила разрешение на беззаконие — произнесение чина Венчания над прелюбодеями. Разврат Поклонской был транслирован на телеканале «Спас» в пример православным христианам.

Напомним, что сегодня назначено заседание епархиального суда, на который Сергий отказался прийти из-за недомогания. Ему грозит отлучение от церкви.

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