Скандальный схимонах Сергий не захотел явиться на Церковный суд из-за недомогания

В обращении Сергия говорится, что распространение указанных рекомендаций на официальном сайте епархии делает митрополита Кирилла проводником преступления с элементами иконоборческой ереси. В его рекомендованных «профилактических мерах», три пункта входят в прямое противоречие с Догматом об иконопочитании VII Вселенского Собора.