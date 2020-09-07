Скандальный схимонах Сергий не захотел явиться на Церковный суд из-за недомогания

Скандальный схимонах Сергий не захотел явиться на Церковный суд из-за недомогания

Сегодня, 14:08ОбществоPhoto: pixabay.com
Схимонах Сергий отказался прийти на сегодняшнее заседание Епархиального суда, сообщает его официальный представитель Всеволод Могучев на его странице во «Вконтакте».

Свой отказ отец Сергий объясняет ранее появившейся инструкцией патриарха Кирилла о том, как проводить службы во время распространения COVID-19.

В обращении Сергия говорится, что распространение указанных рекомендаций на официальном сайте епархии делает митрополита Кирилла проводником преступления с элементами иконоборческой ереси. В его рекомендованных «профилактических мерах», три пункта входят в прямое противоречие с Догматом об иконопочитании VII Вселенского Собора.

Напомним, что сегодня, 7 сентября, в Екатеринбургской епархии состоится заседание церковного суда по делу схимонаха Сергия, где будет рассмотрен вопрос об отречении его от Церкви.

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