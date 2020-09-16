Полиция Нижнего Тагила ищет очевидцев смертельного ДТП с пешеходом

Posted 16 сентября 2020, 11:09
Published 16 сентября 2020, 11:09
Modified 24 декабря 2024, 18:02
Updated 24 декабря 2024, 18:02
ДТП произошло 11 сентября около 23.00. По информации инспекторов ГИБДД, автомобиль Opel Astra, направляясь со стороны улицы Энтузиастов в сторону проспекта Вагоностроителей, сбил мужчину 1985 года рождения, пересекавшего проезжую часть. От полученных травм мужчина скончался в больнице.
Возможных очевидцев просят обратиться в следственное управление МУ МВД России «Нижнетагильское» по телефону 8(3435)976135.
2 сентября под Нижним Тагилом под колесами «Лада Веста» погиб пожилой мужчина. Он перебегал дорогу в неположенном месте.