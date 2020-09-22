На злосчастном перекрестке на въезде в Новоасбест произошло очередное ДТП

По словам главы администрации поселка Дмитрия Полянского, подобные ДТП случаются на этом перекрестке регулярно. Несмотря на ограничение скорости 40 километров в час, водители выезжают на него со скоростью в два раза больше. Автомобилистов не останавливает даже установленный знак пешеходного перехода.