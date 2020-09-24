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Posted 24 сентября 2020, 05:49

Published 24 сентября 2020, 05:49

Modified 24 декабря 2024, 18:10

Updated 24 декабря 2024, 18:10

В России прибывших из-за рубежа граждан обязали самоизолироваться

24 сентября 2020, 05:49
Сюжет
Коронавирус
Россияне, которые приезжают из-за границы, должны будут соблюдать режим самоизоляции до получения результатов тестов на COVID-19. Соответствующее постановление подписала главный санитарный врач России Анна Попова.

В постановление «О социально-эпидемиологическом благополучии населения» были внесены изменения. Теперь, согласно документу, граждане, которые приезжают из-за границы, обязаны соблюдать самоизоляцию по месту жительства или пребывания, пока не получат результаты лабораторного исследования на коронавирус методом ПЦР.

Россияне в течении трех дней после возвращения должны заполнить анкету на сайте госуслуг, пройти тест, а потом загрузить результат на портал.

Несоблюдение этого постановления предусматривает штраф до 40 тысяч рублей.

Напомним, заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков сообщил, что жителей Свердловской области, вернувшихся из-за границы, не будут пускать на работу без анализов на коронавирус.

#Политика#Коронавирус#Постановление#Самоизоляция
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