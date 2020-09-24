В России прибывших из-за рубежа граждан обязали самоизолироваться

Posted 24 сентября 2020, 05:49
Published 24 сентября 2020, 05:49
Modified 24 декабря 2024, 18:10
Updated 24 декабря 2024, 18:10
В постановление «О социально-эпидемиологическом благополучии населения» были внесены изменения. Теперь, согласно документу, граждане, которые приезжают из-за границы, обязаны соблюдать самоизоляцию по месту жительства или пребывания, пока не получат результаты лабораторного исследования на коронавирус методом ПЦР.
Россияне в течении трех дней после возвращения должны заполнить анкету на сайте госуслуг, пройти тест, а потом загрузить результат на портал.
Несоблюдение этого постановления предусматривает штраф до 40 тысяч рублей.
Напомним, заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков сообщил, что жителей Свердловской области, вернувшихся из-за границы, не будут пускать на работу без анализов на коронавирус.