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Председатель свердловского арбитражного суда уходит в отставку

10 октября 2020, 15:14
Председатель свердловского Арбитражного суда Светлана Цветкова уходит в отставку, сообщает «Федерал Пресс».

Ее полномочия истекали в 2023 году. Заявление Цветковой будет рассматривать Высшая квалификационная коллегия судей Российской федерации. Однако, пока в повестке нет заседания, на котором бы рассматривался уход.

На данный момент у Цветковой есть четыре заместителя, предполагается, что один из них может занять ее пост.

Цветкова работает на этой должности с 2011 года, в 2017 году указом Президента РФ она была переизбрана на второй шестилетний срок.

Напомним, накануне уволился начальник информационно-аналитического управления Законодательного собрания Свердловской области Сергей Литвиненко.

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#Суд#Свердловская область#Отставка#Общество
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